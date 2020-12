Bruno LEFEBVRE-VARY

Depuis maintenant 7 ans je travaille dans l'informatique.

J'ai démarré comme analyste technique pour devenir depuis 4 ans et demi chef de projet.

responsable hiérarchique et technique d'une équipe de 18 personnes pendant 3 ans.

Je pilote le projet en lien avec le client et les opérationnels de mon entreprise.

J'ai également en charge le suivi de carrière de 16 collaborateurs.

Je participe aux avants ventes et aux réponses aux appels d'offres.



Mes compétences :

Rigueur

Formation informatique

Apprentissage rapide

Gestion de projet