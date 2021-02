Bruno LEFEVRE

Depuis 2005, je suis ingénieur technologue cartes électroniques chez Valeo. Mes principales missions sont la qualification et la validation de procédés d'assemblages et d'interconnexions pour l'électronique, le support technique aux équipes de conception (design review): choix des méthodes d'assemblages, des produits de brasage avec et sans plomb, finition de composants et de PCB, empreinte CAO des composants, finition et technologie des PCB, recommandations de conception, participation à la résolution des problèmes de qualité (QRQC). Connaissance des normes IPC, Jedec. Ma spécialisation aux techniques d'analyses de surfaces et à la corrosion est souvent mise à contribution pour la résolution des problèmes de qualité.



Ingénieur en métallurgie et matériaux

Spécialisation (docteur) en métallurgie et matériaux:

o Techniques de caractérisation et d'analyse de surface (XPS, FT et PM-IRRAS, GDL, MEB)

o Corrosion sèche, humide et protection anti-corrosion, essais accélérés de corrosion en enceinte climatique et brouillard salin.



Mes compétences :

corrosion

Docteur ingénieur

Electronique

Ingénieur

matériaux

MEB

Métallurgie

RoHS

SDL

XPS