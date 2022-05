Bruno LEFÈVRE

Etude en électronique et informatique me permettant d'exercer la profession de technicien / électronicien dans l'Armée de l'Air. Suite à l'obtention d'un BTS Informatique Industrielle, je me suis orienté vers les métiers de technicien informatique puis analyste concepteur.



Mes formations sur le FrameWork .NET m'ont permis d'élargir mes connaissances.



Mes compétences :

PHP

C#

MySQL

Microsoft .NET

Microsoft SQL Server

Gestion de projet

Oracle