Yannick BARBIER

Depuis 1990, date de mon premier contrat, j'ai eu sans cesse l'envie d'apprendre, de découvrir de nouveaux métiers, d'entreprendre de nouveaux projets.



J'ai commencé ma carrière par la logistique : Magasinier spécialiste en électronique, puis préparateur de commandes, cariste, chef d'équipe dans la région Orléanaise.



Ensuite, j'ai travaillé pendant dix ans en tant que magasinier dans le domaine des travaux publics. J'avais en charge la gestion des pièces détachées d'une entreprise distribuant les marques LIEBHERR, NEUSON. Suivis des commandes, gestion des retours pièces neuves.



En 2007, j'ai créé une épicerie, spécialiste des produits Normands, ma région du cœur !



J'ai ensuite repris mes études en 2010 afin d'acquérir des bases que je n'avais pas dans différents domaines bureautiques et comptabilité. J'ai donc obtenu un BTS Assistant de Gestion PME-PMI en 2012.



Afin de me spécialiser dans le WEB, j'ai effectué un stage dans l'entreprise COVIFRUIT afin de créer un Drive pour les fruits et légumes ainsi que les produits du terroir locaux. Il a ouvert le 8 décembre 2013 (www.covidrive.fr) .



De janvier 2014 à mars 2016, j'étais agent de maîtrise (Inspecteur) chez AMS Propreté. J'avais en charge environs 70 chantiers de nettoyage dans la région Orléanaise pour autant de personnel à gérer. Ce fut une belle expérience et j'ai beaucoup appris auprès de mes collègues.



Grâce aux différents métiers exercé pendant ma carrière professionnelle, je suis entrée dans l'EPIC BRGM aux services généraux.



J'ai en charge le suivi sur le terrain de différents contrats :

- Nettoyage

- Gestion des consommables

- Espace vert

- Déchets

- Déchets dangereux

- Déménagements (Orléans + Régions)

- Transports

- 3D

- Bonbonnes d'eau

- Etc ...



J'ai un challenge intéressant avec des journées qui sont très variées.



Mes compétences :

Magasinier

Gestion clients

EBP Commercial

EBP Compta

Accueil physique et téléphonique

Persévérant

Wordpress

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Word

Adobe Photoshop CS6

Adobe Lightroom 3.5

Prestashop

Blog