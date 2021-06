Dans les divers postes que j'ai exercés en région parisienne, aux Antilles, à Genève et Bordeaux, j'ai toujours été amené à mettre en place des organisations pérennes et participé comme acteur principal au recrutement de mes équipes et au développement de mes collaborateurs.



Profil:



Une expérience confirmée dans le management opérationnel avec prises de responsabilités croissantes.

Une capacité à animer, fédérer et motiver les équipes autour de résultats commerciaux dans un souci de satisfaction optimale du client.

Une pratique de la gestion administrative, opérationnelle et financière de départements.

Une connaissance des Ressources Humaines, de la gestion et du développement du personnel ainsi que du recrutement de collaborateurs.

Une bonne communication favorisant les contacts commerciaux.

Une grande expérience du Management et de la réorganisation de services.

Point de contact avec les Institutionnels (Services Compétents de lÉtat, Préfecture) et la clientèle.

Une expérience des relations sociales avec les instances syndicales et les représentants du personnel





Profil en anglais et français disponible sur LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/bruno-navaro



Mes compétences :

human resources

SLA

Regular performance analysis

Performance Analysis of the results and implementa

Direct supervision

Centralized coordination

Administrative management

staff recruitment

personnel management

good negotiation skills

Procurement

Microsoft Office

Organisation d'entreprise

Restructuration

Management opérationnel

Pilotage de la performance