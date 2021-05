Frédéric GUILLAUME

Juriste en droit social, manager, homme de terrain, dynamique, je suis à la recherche d'un poste dans le domaine des ressources humaines.



Je possède une expérience de plus de 20 ans dans le domaine des ressources humaines.



Expérience acquise dans des sociétés à organsiations matricielles (Snecma, Alcatel), ou internationales (Alcatel, Quest, Croda) ou familiales (Maroquinerie Auguste THOMAS), dans des société du domaine de l'audiovisuel, de la métallurgie, des télécoms, de la chimie ou de la maroquinerie.



Dans ces sociétés, j'ai eu a gérer le fonctionnement des IRP (président CE), à mettre en place des plans de recutement importants ou à mettre en oeuvre des plans sociaux dans des contextes difficiles (fermeture de sites, tres forte présence syndicale). J'ai également négocier des accords (NAO, mais aussi, Reconnaissance du handicap dans l'entreprise, accord de méthode, d'amélioration du dialogue social....)



J'ai été également coach interne, chargé de la détection et de l'accompagnement des hauts potentiels. Egalement chargé de cohésion d'équipes, de coaching de comité de direction et de DG.



J'ai été Conseiller Prud'hommale, au sein du college "Employeur", dans la section "Industrie".



J'ai occupé pendant 7 ans des fonctions de Directeur d'Etablissement avec délégation d'employeur, présidence de CE, CHS CT et gestion de la politique immobiliere, de la sécurité d'un ERR et des moyens généraux et gestion de budgets de +/- 8 Meuros.



Mes compétences :

Ressources humaines

Direction des ressources humaines

Luxe

Industrie

Développement personnel

Relations sociales