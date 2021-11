Bruno NICOLAS

Après un parcourt atypique par une formation sans cesse renouvelée, une expérience professionnelle m'ayant permis de travailler dans diverses entreprises nationales et internationales, en passant par la création de 2 sociétés dont une ayant eu en moyenne un dizaine de salariés, je reprends le statut de dirigeant afin d'être au plus près d'une clientèle toujours plus exigeante.

le choix de la maintenance est le fait d'une expérience d'une trentaine d'année, la passion de la mécanique, mais aussi l'ensemble des activités qui gravite autour. ( Petites études, réalisation et mise en service)

La plus grande partie de mon activité est le dépannage, pas seulement pour procéder aux réparations, mais aussi le diagnostic en fonction d'anomalies constatées sur les pièces réalisées par les machines, l 'analyse afin d'améliorer le taux de productivité de celles-ci.

Mon activité est plus développée sur les problèmes mécaniques de par ma formation ( révision broche, reprise par grattage banc machines, et révision cinématique), mais j'interviens aussi sur des anomalies électriques, hydrauliques et pneumatiques.



Le secteur d'activité prévue par cette société est le secteur régional en priorité, soit les départements 90, 25 70 et 68, pour la partie interventions dans l'urgence, mais reste ouvert à toutes autres propositions en France, voir nos pays limitrophes.



Depuis le mois de novembre 2018 la société propose divers contrôles géométriques via l'investissement d'un système laser



Mes compétences :

Bonne connaissance de la soudure, serrurerie