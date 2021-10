Bruno PLANTEY

Je gère un portefeuille de clients directs et anime un réseau de distributeurs spécialisés et généralistes sur le Sud-Ouest pour renforcer la position de SICK sur cette région.

Je définis des plans d’action , ciblés par activité ou par produit ,en collaboration avec le service Marketing.

Sens de l’organisation , volontaire ,dynamique possédant une grande autonomie dans mon travail en adéquation avec la politique commerciale de ma société. Bonne gestion du temps pour optimiser mes tâches et concrétiser mes objectifs professionnels et privés.