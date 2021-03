Je suis un ancien du Lycée VAUCANSON de Grenoble.





D’autre part, nous avons eu des réponses intéressantes à notre enquête "votre avis nous intéresse". C’est un grand signe d’encouragement.







Si tu avais les coordonnées de certains (nes) à nous proposer, comme nous, "passé (e) par Vaucanson", nous serions heureux de les contacter.







Confraternellement.





Nous sommes Gérard FORTUNÉ, secrétaire, ou Bruno RAVET, webmaster, de l’association ANCIENVAUCANSON, dont tu peux voir le site ancienvaucanson.fr :



Comme toi, nous sommes des anciens de la VOX



En tant qu’anciens de la VOX nous relançons l’association, à la demande et avec le plein appui du proviseur, dans le but, entre autres :

- d’aider les élèves (recherche de stages, de jobs, attributions de prix, subventions, meilleure collaboration enseignement / monde économique, etc).

- de susciter des occasions de rencontres sur notre lycée.



Nous t’invitons à compléter l’enquête "votre avis nous intéresse". > > > je participe

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, nous avons besoin de toutes les compétences, et le rajeunissement est un objectif prioritaire !

Bien sûr chacun, élève, étudiant, enseignant, en activité ou à la retraite, peut choisir le temps qu’il souhaite consacrer à l’association et tu pourras exprimer ton implication en nous renvoyant rempli le document organigramme mentionné ci-dessus.

L’éloignement, le manque de temps, ne sont pas des freins, téléphone, mail, SKYPE, WHATSAP, … sont là pour nous permettre de constituer un réseau UTILE et CONVIVIAL.

Si tu veux nous joindre, nous sommes disponibles :



Bruno RAVET webmaster – ancienvaucanson@gmail.com

15,rue de la République – 38000.GRENOBLE Tel :06.59.90.61.33







Bien cordialement.