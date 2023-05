Bruno SIEJA

Directeur doté de plus de 25 années d'expérience à des postes de direction dans le domaine associatif. Professionnel avec un grand sens de l'organisation et une solide connaissance en management et gestion de projet, je désire mettre mon expérience au service de tout un écosystème social et territorial. Je sais m'intégrer sans difficulté dans de nouveaux contextes de travail grâce à un véritable esprit d'équipe et à d'excellentes capacités d'écoute et de communication.