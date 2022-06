Bruno SIMON

Je suis actuellement en poste chez KP1 en tant que responsable QSE. Avant cela j'ai occupé un poste d'animateur Sécurité et Environnement chez ArcelorMittal Auto Processing. De janvier 2013 à Avril 2014 j'ai occupé un poste d'animateur Qualité et Environnement dans l'entreprise GRTgaz. J'avais en charge la préparation et la participation aux audits de certification, le suivi de la veille réglementaire, la gestion des déchets, la production et la diffusion de supports de communication, Réponses aux obligations réglementaires auprès des Préfets et des DREAL.

Avant cela, j'ai occupé pendant un an le poste d'animateur sécurité chez SOVAB (Renault) en alternance avec le CESI Entreprise où j'ai réalisé une formation en Qualité Sécurité Environnement.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Audit

ArcGIS > ArcView