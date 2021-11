Bruno SIMON

Fort de 20 ans d'expérience en informatique dont plus de 10 dans le management d'équipes que cela soit en direct (35 personnes et 6 projets en parallèle), ou dans des fonctions transverses, je recherche une opportunité professionnelle dans le domaine du Mangement IT au Maroc où je réside depuis 2009.



La diversité des projets auxquels j'ai collaboré (au niveau des technologies, des méthodes et des domaines fonctionnels, le tout dans un cadre qualité avec une forte culture engagement de résultats) m'a permis d'orienter ma carrière vers la gestion de projets et le Delivery Management, tout un maintenant une forte culture technique. Cette diversité m'a apporté de fortes capacités à m'approprier les nouvelles technologies et à m'adapter à des contextes stratégiques, fonctionnels et techniques variés.



Les différentes responsabilités que j'ai occupées jusqu'à présent me permettent de m'intégrer rapidement et efficacement en apportant mon expertise sur les domaines suivants :



• Gestion de projets : Pilotage de projet, suivi des aspects contractuels, relation clientèle et Maîtrise d'ouvrage, suivi et encadrement d'équipes de réalisation (Build, Intégration de systèmes, TMA); le tout en environnement multi-projet et technologies hétérogènes.



• Delivery Management : Réponse à appels d'offres et conception de solutions d'architecture logicielle et technique, déploiement et suivi des processus qualité, de la méthodologie projet et des outils en support aux projets.



• Direction informatique : Interface et gestion des besoins des Directions Fonctionnelles, supports aux utilisateurs, gestion d’équipes helpdesk et in situ, gestion de parc informatique (postes de travail et serveurs, définition et déploiement de masters, relation avec les fournisseurs et éditeurs.



Mes compétences :

Coordination

Avant-vente

Gestion de projets

Méthodologie de projets

PMO