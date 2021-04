Bruno TESSIER

Ingénieur ISEN, bénéficiant d'une expérience de 30 ans au sein de grands groupes et aussi de PME du Retail et de la Finance, sur des fonctions de Direction de Projet, puis de Management Opérationnel et enfin de Cadre Dirigeant, mes compétences et mon parcours font de moi un professionnel de la Relation Client, de la Supply Chain, de la gestion du changement et du Management.



Je suis un Manager authentique et dynamisant, je suis un homme de terrain ; le développement du business au travers du développement des équipes constitue la colonne vertébrale de mon parcours.



Mes motivations : créer de la valeur, manager, et développer le business au travers du développement des équipes



> Ingénieur diplômé de l’ISEN (Institut Supérieur d’Électronique du Nord) option Informatique, Management et développement personnel

> Direction de projet et direction opérationnelle d’unités et de lignes de services dans les métiers de la VPC/VAD/e, de l’Éditique, de la CRM, de l’Informatique et du BPO (Business Processing Outsourcing)