Bruno VALLEE

Je suis chargé d'affaire dans la maîtrise des risques et la conception normative des installations électriques.

Cette expertise a pour objectif de proposer des solutions relatives aux méthodes de travail et à la conception :



- Identification du besoin et rédaction des offres commerciales correspondantes,

- Réalisation et suivi de l'opération et animation des formations correspondantes,

- Examen de l’avancement et garantie du maintien des obligations contractuelles.



Je m’oriente vers la gestion de projet m’appuyant sur des compétences transversales. Mon objectif est d’apporter au client des solutions globales (conseils, méthodologie, formations…)



Mes compétences :

Conception normative des installations électriques

Protection électrostatique

Protection électromagnétique

Risque et sécurité des intervenants en électricité

Sécurité sur feux tricolores de circulation

Essais et Mesures