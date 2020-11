Moi, c'est Sébastien, j'ai la cinquantaine, je vis tout près de Bohain-en-Vermandois dans l'Aisne depuis cinq ans. Depuis toujours, j'aime l'écriture et jouer avec les mots. J'ai écrit mon premier roman d'anticipation à l'âge de vingt-cinq ans, mais comme beaucoup, je ne l'ai jamais publié.

Dernièrement, je me suis lancé dans l'écriture d'un nouveau roman et cette fois-ci, je suis allé jusqu'au bout et je suis fier de le publier.