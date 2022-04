Charles LOCQUET

Dirigeant d’Agence de Communication & publicité, Idée Claire Communication à Beauvais.Array



Mon expertise : Stratégie publicitaire, édition et création de différents supports pour différents clients (publics et privés). Nous intervenons dans la communication institutionnelle, le marketing politique, la communication commerciale et l'événementiel.



Mes mandats : Vice-Président de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis en charge du commerce et de l'artisanat. Elu de Beauvais, délégué au Centre Ville. Membre du CJD. CGPME OISE



Mes compétences :

Communication politique