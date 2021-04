Autodidacte, organisateur de courses automobiles (80-85), formateur sur logiciel de gestion puis responsable "hot line" du produit (85-89). "Chassé" par un client, je suis devenu responsable informatique d'une concession automobiles (89-94) puis retour dans une SSII où je suis responsable de la logistique (94-99). A 40 ans j'investis dans une société de transport et je prends le virus de l'entreprenariat. En 2008 je prends part au conseil municipal de ma ville de résidence et j'y occupe le poste de conseiller délégué en charge de la communication. En 2011, je m'associe à Jean-Pierre Blimond pour créer Aivrès Technologies et proposer une offre de service dans le domaine de l'informatique et de tout ce qui touche à la protection et la sécurité. En 2016, nous fusionnons avec Plug-iT. Expérience douloureuse mais enrichissante qui s'achève mi-2018.

Depuis je vis l'aventure de Support-RGS dans le domaine des certificats électroniques sécurisés





Par ailleurs je suis le président-trésorier d'une association de plus de 300 membres "Espace Loisirs" qui propose 7 activités différentes de la danse au yoga en passant par la peinture et le chant choral. Je suis également trésorier d'un club de football et d'un club de tennis.



Au plaisir de vous rencontrer prochainement



Stéphane Callies

Amiens



Mes compétences :

Administration

Gestion

Mobilité