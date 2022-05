Sébastien HOREMANS

Ingénieur EISTI 1993, mon goût pour la création d'entreprises m'a amené à créer des activités dans le domaines des Systèmes d'informations, dans la publicité et la communication et dans le batiment, et l'immobilier (SCI RUE NEUVE, BELLATRIX, ...). Actuellement société en développement dans le groupe

- H-ELEC CONFORT : électricité (96%)

- H-EQUITIES : Conseil, Formation (100%)

- H-IAPPS : Application iPhone, iPad (iOS) (100%)

- H-RACING : Team karting



Je suis aujourd'hui à l'écoute de toute opportunité d'investissement dans de jeunes sociétés, de partenariat ou de rachat.



Je suis président de la CGPME Picardie et Somme, membre du bureau du CESER de Picardie.



Intervenant vacataire à l'Université de Valenciennes, licence CESI.



Lancé dans la grande aventure du Karting (20eme coupe de France cadet 2012) avec mon fils Antoine et bientôt Jules.



Mes compétences :

Gestion de projet

Introduction en bourse

Finances

Management

Communication

IMMOBILIER

IPHONE

DOMOTIQUE

IOS

IPAD

BTP

CONSTRUCTION

INVESTISSEMENT