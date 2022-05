Sonia DAMBRINE

"Soit sans cesse le sculpteur de toi même et deviens enfin ce que tu es." Nietzshe

- Consultante en Image et en Communication-Non-Verbale, je travaille sur le " langage silencieux".

- Je conseille,coach,forme les particuliers sur leurs apparences,langage du corps,leurs expressions faciales,leurs paralangage.

- j'interviens dans differents secteurs auprès de sociétés comme : banque, assurance, notaire, avocat,PME, Grande Distrib, commerces, artistes... sous forme de programmes qui peuvent être pris en charge par leurs OPCA : «Manager son Image, exprimer son potentiel ! » ou " développer sa performance relationnelle"... par ex.

- dans les écoles (préparation au recrutement, présentation selon code vestimentaire..)

- j'effectue des missions au sein d'associations en tant qu'animatrice de formation en "image de soi" pour des publics en insertion professionnelle (mission locale, pôle emploi,centre de formation..)

avec une méthode rigoureuse et déposée qui s'appuie sur des compétences techniques et protocolaires:

la colorimétrie, morphologie, gestion du stress,gestuelle, stylisme, auto maquillage,la morpsychologie..

Les maîtres mots qui me caractérisent sont: convivialité, écoute, professionnalisme,empathique

Mon slogan: "une Image vaut mille mots" Confuscius



Mes compétences :

Maquilleuse

Relooking

Colorimétrie

Mode

Styliste

Management

Communication non verbale et verbale

MENTALISTE

synergologie

Coiffure