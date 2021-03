"Bruno Vila, producteur en Roussillon.

Je suis paysan et président de Rougeline depuis 2007. C'est en 1997, à l'âge de 24 ans, après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur en agriculture à Toulouse, que je me suis installé en tant que jeune agriculteur sur la commune de Saint Cyprien, face au Mont Canigou. C'est là que j'ai grandi, dans le sillon de mes aînés (maraîchers depuis plus de 30 ans) qui m'ont transmis le goût du travail bien fait, le sens de l'anticipation et l'amour des bons produits. En un peu plus de 10 ans d'activité, nous avons progressivement agrandi, élargi, modernisé et développé nos exploitations. Je suis associé avec d'autres agriculteurs sur de nombreux projets, car je crois aux vertus du collectif. Entre productions sous serres, vergers, le bio, les énergies renouvelables, la fibre de noix de coco BIOGROW et les innovations les plus diverses, nous essayons de défricher ici et ailleurs pour découvrir de nouveaux horizons en conservant toujours un immense plaisir à observer les plants de fraises et de tomates donner le meilleur d'eux-mêmes..."