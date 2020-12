Actuellement en poste, mais à l'écoute des opportunités en Europe, principalement en France.



Postes ciblés: Responsable E-commerce, Chargé de Marketplace, Business Developer



Entreprise ciblée : En général, les sociétés de la grande distribution ou Pure-players indépendamment de la taille de la structure. Les missions confiées et les valeurs apportées par l'entreprise tels que le travail d'équipe, l'innovation, la reconnaissance et la polyvalence sont des atouts pour le choix de mon entreprise idéale.



Type de contrat recherché : CDI en temps plein.



N'hésitez pas à me contacter

bryan.lejarza.shiroi@gmail.com

06.42.40.43.90



Valeurs principales :

Compromis

Discipline

Curiosité

Proactivité

Passionné

Rigoureux



Intérêts professionnels : E-commerce, digital marketing, études de marché, projets de taille internationale, import-export



Loisirs : Calligraphie japonaise, cross training, jeux de vidéo, puzzles, origami, musculation, cuisine