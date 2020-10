Burcea JOHANNA

J'ai travaillé à Londres pendant 11 moins comme directrice adjointe de magasin chez Oxfam, et j'ai réussi à leur apporter une augmentation des ventes de 20%.

J'ai aussi travaillé comme Chercheuse Web, assistante manager, archiviste et opératrice de saisie, avec une expérience totale de 11 ans.

Je suis impliquée, avec d'excellentes compétences relationnelles, extrêmement honnête et travailleuse dur.



COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Organiser et planifier lactivité de l'équipe

Motiver l'équipe

Analyse de la concurrence

Suivi du budget et des indicateurs de performance

Anglais Niveau C1 - écrit et oral

Animation de la politique commerciale du magasin

Mettre en valeur les articles en vitrine et en magasin

Visuel merchandiser

Formation et évaluation des nouveaux collaborateurs

Gestion de la relation client

Savoir utiliser les outils bureautiques

Gestion des listes de prospects et clients

Assistante communication publicité

Définition de la politique de prix des articles



ATOUTS

Sens de l'écoute

Force de proposition

Exigeante

Créative et inventive

Priorisation des tâches

Adaptabilité

Prise de décision

Proximité avec le client

Engagée et Dévouée



La proximité, la bienveillance, et mon franc parlé sont des points dorgues de mon management. Manager une équipe, être à lécoute de la clientèle, être responsable du bien-être au travail et s'assurer que chaque salarié est bien dans son poste et dans sa tête, sont mes atouts dans mon métier.

Humaine et pédagogue, je privilégie l'écoute et la formation pour amener mon équipe à la réalisation d'objectifs communs.

Exemplaire sur le terrain, mon dynamisme et mon exigence sont les piliers de mon engagement.

Je peux vous apporter une créativité qui ne s'apprend pas à l'école, un nouvel état d'esprit et un niveau de dévouement et d'implication rarement observé de nos jours.

Donc, je suis sûre que même si je ne parle pas encore couramment le français, je pourrais, grâce à mon expérience et mon envie de travailler, être un très fort atout pou