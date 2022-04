Je suis un cuisinier passionné par son métier, qui se tiens au courant de l'avancé de la cuisine française et qui ne cesse d'apprendre pour se perfectionner.

J'aimerais trouver un emploi d'avenir qui me donne l'occasion d'exprimer mon savoir dans la confiance et l'honnêteté.



Mes compétences :

Contrôle-commande

Gestion d'une equipe

Création de carte et menu

Gestion des stocks