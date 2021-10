Calista LOUIS (CALISTA LOUIS)

Actuellement étudiante ingénieure (BAC+3) en Paysage et en Horticulture, j'ai toujours entretenu un intérêt et une curiosité concernant les problématiques environnementales et les politiques.

Suite au concours passé après deux années de classe préparatoire BCPST, j'ai intégré Agro campus Ouest à Angers dans le but de me former dans le domaine du paysage couplé à celui des politiques publiques et environnementales.