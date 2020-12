Myriam LOUIS

Praticienne diplômée de l'enseignement supérieur en RH et ingénierie de formation/pédagogique ainsi qu'en gestion des entreprises spécialisée en création d'entreprises, coaching individuel/team building/VSI, je vous propose mon expérience professionnelle au sein des principaux cabinets conseil Nationaux RH spécialisés EMPLOI ou intervenants majeurs.



Depuis 5 ans je développe des compétences commerciales de la PME aux grands comptes/ Profil Chasseur. De l'élaboration du processus de commercialisation à la conclusion, ne négligeant pas le commerce digital. Je réalise également des missions d'audit de conformité pour les acteurs majeurs du secteur.



Ma collaboration peut être dans le cadre d'une mission en profession libérale /Portage spécifique aux entreprises ou particuliers/CDD/CDI sur toutes missions que vous voudrez bien me confier :



Habilitations pour :

Licenciés économiques, CTP,BJAQ, BCA, TVE, OE, ATELIERS (Orientation et création d'entreprise), STR, ANTENNES EMPLOI. REMOBILISATION, plateformes d'orientation, VSI .

CREATION ET REPRISE D ENTREPRISES

ORIENTATION : mon blog : mon cabinet : ITEM ORIENTATION SCOLAIRE VOIR SITE

MOBILITE PROFESSIONNELLE/GPEC/EMPLOI/RECLASSEMENT/OUTPLACEMENT

Pour différents publics : Jeunes en grandes difficultés, RMI,RSA, cadres, international...



Disponible et mobile apte à me former aux spécificités qui sont les vôtres :



- Je réalise un conseil en amont afin d'éviter et améliorer les résultats par l' ingénierie du plan social ou dispositif spécifique selon le public visé - la médiation dans les négociations auprès des IRP, institutionnels - la communication interne.



- Je mets en oeuvre pour les collaborateurs les plus âgés un conseil sur l'accompagnement retraite et mesures diverses dans ce sens ainsi que l'accompagnement à la mobilité géographique dans le cadre de la mobilité interne du plan social.



- Après une étude sur le bassin d'emploi, j'accompagne, forme, évalue, met en oeuvre une ingénierie en formation adaptée a v