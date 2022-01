Camille AUDRAIN

J'ai débuté en d'Octobre 2007 dans le milieu de l'injection plastique pour le groupe CANON.

Jusqu'à fin 2014 j'ai fait différents contrats (intérim, CDD et prestation de service) principalement en conception de machines spéciales pour l'industrie agro alimentaire, mais aussi une expérience en conception de systèmes électroniques embarqués.

De 2015 à 2019, j'ai travaillé en BE pour la société BlueSolutions, puis BlueBus appartenant au groupe Bolloré : une première expérience de 3ans et demi en conception de module de supercapas et une seconde expérience de près d'un an dans l'intégration d'équipement hors série sur les bus 6m.

Je maitrise les logiciels suivant :

- dessins 3D : solidworks, solidedge, inventor, autocad

- simulation : motion works

- gestion PLM : ePDM





J'aime :

- le sport en général, mais principalement le surf et badminton que je pratique dès que possible

- la musique, en écouter mais aussi en faire : guitare, piano et violon principalement

- le bricolage que je met en pratique dans la rénovation d'une longère : http://renovation-keretol.jimdo.com/



Mes compétences :

Solidworks

Dessinateur projeteur

Inventor

SolidEdge

Recherche et développement

Dessin industriel