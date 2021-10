Camille BEURTON

Spécialisée en visualisation de linformation et data visualisation pour la presse écrite et la production audiovisuelle

Portfolio : https://camillebeurton.com



Mes compétences :

- Recherche, analyse et traitement de données

- Rough

- Illustration traditionnelle et vectorielle

- Graphisme dinformation fixe, animée

et interactive (infographie, schéma...)

- Cartographie

- Retouche de photographies

- Mise en pages

- Prépresse



Outils maîtrisés :

- Image : Illustrator, Photoshop

- Mise en pages : InDesign

- Traitement de données : Excel

- Datavisualisation : Raw, Circos, Gephi

- Cartographie : Qgis