Camille BUQUET

Titulaire d'un Doctorat en Physico Chimie des polymères depuis 2009, je sors d'une expérience après thèse de presque trois ans. Un an, en tant qu'Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche en section 31 - Chimie Théorique, Physique et Analytique - à l'Université de Rouen et 18 mois en tant que chercheur au CNRS pour le projet Novinpak "Eco-conception d'un emballage innovant pour les vins de qualité".



Depuis début septembre, je recherche un emploi qui me permette d'exploiter les compétences acquises lors de ma formation doctorale : pluridisciplinarité, esprit d'innovation, rigueur, organisation. Dotée d'une grande capacité d'adaptation, je suis prête pour une éventuelle reconversion professionnelle.



Mes compétences :

Recherche scientifique

Microsoft office

Gestion de projets

Polymères

Enseignement supérieur et recherche