Camille BURICAND

Bonjour,



Aujourd'hui à la recherche d'un emploi d'assistante de gestion administrative dans la région d'Alès, je suis disponible pour d'éventuelles propositions.



De nature dynamique et investie je suis prête à découvrir différents secteurs d'activité dans lesquels je saurai m'adapter grâce à ma rigueur et mon sérieux.



N'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de répondre à vos questions.



Camille.







Mes compétences :

Word

Power point

Excel

Techniques de communication écrites et orales

Internet

Normes rédactionnelles

Suivi de dossiers

Organisation de déplacements, réunions

Comptes-rendus