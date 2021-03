Camille CHEN

Je suis actuellement en troisième année d'école d'ingénieur généraliste à L'ECAM Lyon et je cherche un stage de fin de troisième année dans le domaine du développement durable, de la Mécanique des Fluides ou du Management/Marketing.

Jai suivi un enseignement complet et polyvalent dans tous les secteurs de lindustrie, notamment en gestion industrielle. Je pourrai mettre en pratique la théorie que jai acquise et qui est enseignée dans une école dingénieur : identifier les enjeux de la qualité, de la certification et le fonctionnement du service ; mettre en place la méthodologie et les outils de la conduite de projet..

Consciente que la réussite d'un projet professionnel ne dépend pas seulement des capacités théoriques, je me suis attachée à développer des qualités de communication et dorganisation, en adéquation avec un véritable sens du relationnel car je sais être à lécoute et faire preuve de discrétion.

Ayant réalisé de nombreux projets de groupe durant mes deux années de CPGE et durant cette année à lECAM, jai assimilé des compétences pour réaliser un travail déquipe, ce qui favorise une prise de poste efficace durant mon stage.