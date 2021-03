Bonjour à tous !



Étudiant en première année à l'ECAM Lyon, je suis à la recherche d'un stage de trois mois, partie intégrante de ma formation, à partir du mois de juin.

Je suis intéressée par de nombreux domaines mais plus particulièrement par la conception et le dimensionnement de nouveaux systèmes.



Je suis à votre disposition pour échanger et répondre à vos questions !



Profil LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/paul-emile-sotta-ingenieur/