Étudiant en troisième année en école dingénieur à lEcam Lyon, ma formation me permet dacquérir des compétences dans les domaines de lingénierie mécanique et industrielle, en mettant laccent sur lindustrie 4.0. Mes expériences à létranger, dont mes 5 ans en Italie mont permis de développer des capacités dadaptation et de mouvrir aux autres, mais également dapprendre litalien, langue que je parle désormais couramment.