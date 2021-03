Hugo WISSLER

Actuellement en 1ère année de cycle ingénieur, je suis à la recherche d'un stage dans le domaine de la Supply Chain de juin à août 2021. À l'ECAM Lyon, je suis entre autres des cours de management industriel. Jai également des notions concernant lindustrie 4.0.



Mais bien qu'étant en école d'ingénieur, je ne mintéresse pas quaux sciences. Depuis quelques années, je mets mes compétences et ma créativité au service damis ou de clubs de lécole qui font appel à moi afin de créer une identité graphique.



Il y a 5 ans, je me suis aussi lancé avec un proche dans la création dun média destiné aux magiciens novices qui découvrent leur passion pour cet art. Louverture dune boutique en ligne, lorganisation de conférences mais aussi la réalisation dinterview ont été des expériences variées et très enrichissantes.