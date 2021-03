Sixtine OZOUX (INGÉNIEURE GÉNÉRALISTE)

Actuellement étudiante en 3ème année à lECAM Lyon, je suis une future ingénieure désireuse de laisser une empreinte dans ce monde en participant à laméliorer et le sublimer.





Ma SENSIBILITE ARTISTIQUE est mon atout que jai su cultiver depuis mon plus jeune âge. En suivant divers cursus de danse à haut niveau et une formation professionnelle en Israël, jai appris la rigueur, le sens du travail, le dépassement de soi et le respect de lautre.



Ce sont des valeurs que je vis au quotidien dans ma formation dingénieur ECAM Arts et Métiers. Souhaitant morienter vers le GENIE CIVIL et BTP, jai donc choisi la coloration MASHSA (Matériaux Advanced Software and Hardware et Structures Avancés). En effet, jai toujours eu une fascination pour les bâtiments, les ponts et les infrastructures de transports et jai maintenant envie de de conduire l'ensemble de l'activité de ces chantiers.





Aujourdhui, je recherche un STAGE D'APPLICATION de 13 semaines à partir de JUIN. Je suis intéressée par des missions telles que : assistant ingénieur travaux, chef de chantier ou ingénieur QHSE, mais je reste ouverte à toutes autres propositions.



Grâce à ce stage, je souhaite consolider mes connaissances et mettre à profit mes qualités humaines et techniques pour le suivi dun projet. Jaime être sur le terrain et possède un excellent sens relationnel ce qui me permettra de trouver ma place au sein de votre équipe.