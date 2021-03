Pablo LAICO

Actuellement en école d'ingénieur à l'ECAM Lyon, j'ai rejoint cette formation d'ingénieur généraliste après deux années de classes préparatoires. Cette école, qui offre un enseignement généraliste, ma permis de découvrir différents domaines. Parmi les thématiques abordées, j'apprécié fortement les enseignements portés sur la transition énergétique et suis intéressé et très motivé pour travailler dans ce domaine par la suite.

Les notions d'enjeux énergétiques, bilans d'énergie ou encore de planification de production énergétique m'intéressent grandement et mont poussé à choisir un module pour le second semestre orienté vers l'énergie.

Dans le cadre de ma formation, j'ai l'opportunité d'effectuer un stage, et j'aimerais l'effectuer dans ce domaine afin d'approfondir mes connaissances.