Bonjour,



Etudiant en première année d'école d'ingénieur au sein de l'ECAM Lyon spécialisation Usine 4.0, je suis passionné par les nouvelles technologies.



J'ai a coeur de mettre a profit et des développer mes compétences dans les domaines de la R&D, de l'amélioration continue et de la gestion de production.



Désireux d'en apprendre plus sur les autres, je suis ouvert a toutes discussions.