Je suis un étudiant ingénieur à l'ECAM Lyon en 1ère année de cycle ingénieur coloration Transition énergétique.

Je suis à la recherche d'un stage assistant ingénieur en Juin-Juillet-Aout 2021 idéalement dans le secteur de l'amélioration continue.

Les concepts d'optimisation, de management et de travail d'équipe me tiennent à coeur.

Dynamique et persévérant, je pourrai m'adapter facilement pour atteindre les objectifs fixés.

N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse!