Etre une ingénieure active dans la transition énergétique, c'est l'ambition qui me porte dans chacun de mes projets !



Ainsi que ce soit dans l'économie circulaire, les énergies renouvelables, en passant par l'optimisation et la performance énergétique, voire même les matériaux, je saurais être un atout pour vos projets grâce à ma détermination, mon organisation, mon imagination et mon envie d'apprendre !