Julia CASTILLO

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Etudiante en 1ère année du cycle ingénieur à l'ECAM Lyon (niveau bac+3) en filière Arts et Métiers, je suis à la recherche d'un stage d'application pour une durée de 13 semaines entre juin et août 2021. Je suis grandement intéressée par l'énergétique et la gestion de projets.



Etudiante bénévole, engagée au Secours populaire français.

oct. 2020 Aujourdhui (6 mois)

Accompagnement scolaire, éducatif et culturel d'une enfant de six ans, au CP, sur une année scolaire.



Mes compétences :

- Travail déquipe

- Sens de lorganisation

- Ingénierie



- Pack Office

- ANSYS

- Conception assistée par ordinateur (CAO) : PTC Creo, SOLIDWORKS

- Langages de programmation : JavaScript, Python



- Langues : Français (langue natale), Anglais (compétence professionnelle), Espagnol (compétence professionnelle).