Clara PRADELLE

Bonjour à tous et bienvenue sur mon profil.



Actuellement étudiante en 3ème année l'ECAM Lyon dans la filière Arts et Métiers, je suis dynamique, joviale, curieuse et toujours partante pour de nouvelles expériences professionnelles et personnelles. Passionnée par le sport et particulièrement le tennis et le tennis de table, j'adore les challenges et l'esprit d'équipe.



Je me suis spécialisée cette année dans le domaine des sciences des matériaux, je recherche un stage de 13 semaines dès le mois de juin jusqu'à septembre en tant qu'assistante d'ingénieur dans ce domaine ou dans le domaine de l'industrialisation.



Voici mes coordonnées: clarapradelle8@gmail.com

N'hésitez pas à me contacter !