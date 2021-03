Bonjour et bienvenu sur mon profil !

Pour le moment ingénieur en formation à l'ECAM Lyon orienté transition énergétique, je suis passionné par l'innovation et le progrès technique dans des domaines très divers tel que l'automobile ou l'aide à la personne. Mon implication dans le sport, les associations et mes relations personnelles ont fait de moi quelqu'un de compétiteur, organisé et méthodique ce qui m'est utile pour relever de nouveaux challenges professionnels.