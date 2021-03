Thomas DELTOUR

Ingénieur en formation à l'ECAM Lyon, je recherche un stage dans le secteur de l'efficacité énergétique d'une durée de treize semaines à partir de juin 2021.



Passionné par l'évolution vers une transition énergétique basée sur la baisse des consommations, je désire me spécialiser dans les secteurs de l'efficacité énergétique ainsi que de la protection de l'environnement.



Jespère pouvoir étendre mes compétences généralistes au monde de lentreprise, pour parvenir à mettre en relation différents corps dingénieurs dans lélaboration de projets environnementaux.



Tout échange d'expérience étant bon à prendre, je me tiens à votre disposition pour un enrichissement culturel et professionnel.