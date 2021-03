Victor ARDUIN

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Etudiant l'ingénierie générale, je suis ouvert à la découverte de tout type de domaine. J'ai acquis de l'expérience dans le domaine industriel et l'étude de lignes de production mais également au sein du pôle R&D avec la mise en place d'échantillon et de lignes destinées à produire de faibles quantités. Cela m'a permis d'acquérir des compétences variées tout en observant la relation ouvrier/ingénieur.



Je suis focalisé sur l'optimisation et les performances. Je suis un travailleur acharné, motivé et j'aime les défis.