Romain UCCIANI (ROMAIN UCCIANI)

Je suis actuellement en 1ère année du cycle ingénieur de l'ECAM Lyon. Je suis à la recherche d'un stage d'application, notamment dans le domaine de l'énergie et de la conception de matériel de sport d'hiver.



Avant d'intégrer l'ECAM, j'ai effectué deux ans de prépa intégrée PTSI/PT dans cette même école.



J'ai pour habitude depuis mes 16 ans de travailler l'été durant les vacances, au début durant une ou deux semaines, puis ensuite durant plus d'un mois. J'ai par exemple fait un stage opérateur à l'agence d'Eurovia de Juvignac (Occitanie), et j'ai également était équipier polyvalent dans la grande distribution cet été.



Dans un future proche, j'aimerai travailler à l'étranger pour élargir ma connaissance du monde et pour découvrir d'autres méthodes de travaille par exemple.



Si vous êtes à la recherche d'un stagiaire motivé pour un stage d'application d'ingénieur, vous pouvez me contacter à cette adresse mail : romain.uccianii@gmail.fr ou même directement sur Linkedin.