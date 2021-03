Je suis curieuse, motivée et à l'écoute, grâce à mes stages (notamment mon stage ouvrier chez Safran Landing System) et aux expériences professionnelles que j'ai pu avoir (job d'été : renfort administratif, job étudiants : cours particuliers), j'ai pu développer ma capacité d'adaptation et mon intérêt pour les choses nouvelles .Actuellement en école d'ingénieur, j'aimerais par la suite me spécialiser dans l'ingénierie mécanique, et plus particulièrement dans le domaine du transport.