Je suis étudiant à l'ECAM avec une coloration en Hardware and Software. Je suis actuellement à la recherche d'un stage d'application de 13 semaines entre le 07/06/2021 et le 10/09/2021.

profil Linkedin: www.linkedin.com/in/antonin-rey-etudiant-ecam-ingenieur



Je suis scout depuis l'âge de 9 ans et mon engagement pour l'association des scouts et guides de France ce pousuit encore. Je suis chef au groupe Sainte Madeleine des Charpennes à Villeurbanne depuis 2 ans. Je m'occupe des 8-11ans.



Mes Compétences:

Langues:

-Anglais: Score TOEIC 800

-Allemand: niveau A2

-Japonais: Débutant



Informatique:

-Python, Java

-PTC Creo, SolidWorks

-Pack Office



Autres:

A lécoute, Curieux,

Débrouillard, Dynamique