Étudiante ingénieure en Mécanique, production, et informatique.



Grande passionnée d'aéronautique, et d'espace, je poursuis mon parcours au sein de l'ECAM Lyon dans le but d'acquérir le savoir nécessaire au développement de mon parcours professionnel.



Actuellement à la recherche d'un stage de 11 semaines à partir de Juin dans le domaine informatique ou Supply Chain, je cherche à travailler dans une entreprise liée à l'aéronautique.



Au plaisir de collaborer avec vous !



Profil Linkedin :

www.linkedin.com/in/eulalie-boiteux-ingenieur-ecam