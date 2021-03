Louis CHEJFEC

Compétences:



Pack Office

java/python







Présentation:



Durant le collège et le lycée j'ai eu l'occasion de faire deux stages chez Gerflor qui m'ont initié au monde de l'entreprise. Au vu de ces expérience dont j'en retient un très bon souvenir j'ai décider d'intégrer une CPGE pour devenir ingénieur.



Mes deux ans en CPGE (MP-MPSI) m'on apprit la rigueur et le dépassement de soi mais aussi de poser un regard critique sur moi-même.



Etant intéressé par le calcul de structure et la mécanique des fluides j'ai intégrer l'ECAM Lyon, suite aux concours, où j'ai été affecté a la coloration Matériaux et Structure.