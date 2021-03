Pierre LEYNAUD

Depuis mon enfance, je suis passionné de Conception, de Bureau d'Étude mais aussi de House musique. De plus, au fil de mon parcours scolaire, jai développé un attrait important pour l'Organisation Industrielle et plus particulièrement le Lean Management et le Supply Chain Management.



Aujourd'hui étudiant dans la prestigieuse école d'ingénieur généraliste qui est lECAM Lyon mais également co-fondateur du duo musical de House musique « Double Délice », j'estime avoir atteint un de mes objectifs premiers qui est de pouvoir vivre une vie drainée par mes passions et mes attraits.



Mon esprit créatif et inventif ainsi que mes envies daller toujours plus loin me permettent de ne jamais baisser les bras et d'acquérir de nouvelles connaissances chaque jour tout en donnant le maximum de moi-même pour réussir.



Fort de mes connaissances en Conception, Génie Mécanique, Génie des Structures, Génie Industriel, Organisation Industrielle et en Étude des Matériaux, je saurai, durant ma vie professionnelle, mettre en oeuvre l'ensemble des actions nécessaires pour réussir les missions qui me seront données avec rigueur et performance.