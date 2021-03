Yoan LESAULT

Élève ingénieur à l'ECAM Lyon

Président et fondateur du club "Games and fun" de l'ECAM Lyon

Coach d'une classe de troisième participant à la First Lego League (concours de robotique Lego) en 2018

Chef de projet "Moteur Stirling" - conception et réalisation d'un moteur "Stirling" à combustion externe et à fluide de travail en cycle fermé de type - Groupe de 16 personnes

Membre de l'équipe universitaire de rugby de l'ECAM Lyon depuis 2018 et membre d'un club en 2016 et 2017



Expériences professionnelles :

Opérateur à l'usinage - HITIM Group - Juin et Juillet 2019

Vendeur - Sport Dépôt - Juillet et Aout 2018

Vendangeur - M et Mme Desgranges - Aout 2017

Stagiaire - Robsys - Mars 2016